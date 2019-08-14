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Tütün tarlasından milli takıma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, Yakup Atmaca (14), okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için tütün tarlalarında çalışırken, Halk Eğitim Merkezi kursuna gidip, çim hokeyi öğrendi.

Tütün tarlasından milli takıma

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, Yakup Atmaca (14), okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için tütün tarlalarında çalışırken, Halk Eğitim Merkezi kursuna gidip, çim hokeyi öğrendi. Tarlaların çevresindeki çimlerde kendisini geliştiren Atmaca, bu yıl Çim Hokeyi Milli Takımı'na seçildi.
Çelikhan'da çiftçilikle uğraşan Elif- Abdurrahman Atmaca çiftinin 2 oğlundan büyüğü olan, Fatih Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yakup Atmaca, ailesine destek için tütün tarlasında çalışmaya başladı. Atmaca, boş zamanlarında ise Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çim hokeyi kursuna gitmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl eğitim gören Atmaca, bu süreçte tütün tarlalarının çevresindeki çimlerde hokey antrenmanları yaparak, kendisini geliştirdi. Son olarak Osmaniye'de düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda sahaya çıkarak, kendisini izleyen milli takım antrenörlerini etkileyen Atmaca, Çim Hokeyi Milli Takımı'na davet edildi.
Milli sporcu ve çim hokeyi antrenörü Hakan Akay, 2 yıldır Çelikhan'da çim hokey faaliyetlerini Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürüttüklerini belirterek, "Okullar ve kulüpler bazında turnuvalara katılıyoruz. Son gittiğimiz 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası Turnuvası'nda bir öğrencimiz milli takım kampına davet edildi ve turnuvada gösterdiği başarıdan dolayı Yakup Atmaca, çim hokeyde milli oldu. Çelikhan'da hokeyi ve sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan ve internet ortamından uzak tutup sporla iç içe olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.
Hokey Milli Takımı'na seçilen Yakup Atmaca ise "2 yıldır Çelikhan'da hokey yapıyorum ve katıldığım turnuvada hocalarım beni milli tkıma seçti. Onun için hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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