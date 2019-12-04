Tütün ve Alkol Daire Başkan Vekili Denli:"Mevcut paketlerde yüzde 65 olan resimli ve yazılı yerler, ön ve arka yüzünde yüzde 85’e kadar çıkıyor”

Tütün ve Alkol Daire Başkan Vekili Yüksel Denli, "Mevcut paketlerde yüzde 65 olan resimli ve yazılı yerler, ön ve arka yüzünde yüzde 85’e kadar çıkıyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık’ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Amaçlarının tütün kullanımını azaltmak olduğunu ifade eden Denli, “Sigara paketlerinde renk kombinasyonlarında markaların logoların özendirici ve teşvik edici unsurlarını ortadan kaldırmayı ve tek renk halinde üretilmesini planlıyoruz. Mevcut tütün mamüllerini arz olunan ve tüketilen sunulan uygulamadaki bu özendirici ve teşvik edici ortadan kaldırmaktır. Paketleri düz ve standart bir hale getirmek ve tüketimini azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni sigara paketiyle ilgili bilgiler veren Denli, şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulamayla mevcut paketlerde yüzde 65 olan resimli ve yazılı sağlıklı yerler, ön ve arka yüzünde yüzde 85’e kadar çıkıyor. Yan yüzlerde de bu oran yüzde 50 olacak kadar çıkmış durumdadır. Markası paketin ön yüzünde ve resimli uyarının hemen altında belirli bir puntonun altında yazılacak. Yeni uygulama ile ALO 171 sigara bırakma danışma ibaresinde bütün paketlerimizde her iki yüzde yer alıyor. Mevcut sigara paketlerinde resimli ve yazılarda değişikliğe gittik. 14 tane resimli uyarı ve birleşik uyarı yerine, 14 farklı yeni paketler üzerinde görsellerimiz olacak. Bu resimleri Sağlık Bakanlığı ile beraber belirledik. Kanada’dan Tayland’dan ve Avrupa birliğinden temin ettiğimiz resimleri yeni uygulamamızda kullanıyoruz. Resimler bir önceki pakete göre ürkütücü ve korkutucu ama amaç tütün mamülleri tüketiminden kaynaklanan her türlü unsuru ortadan kaldırmaktır. Bizim tütün mamül tabir ettiğimizde sigara ve diğer tütün mamülleri içerisine sarmalık tütünler ve puro tütünü unsurlar bu yeni düz ve standart paketlere geçiyoruz. Biz bu uygulamayla tütün mamül ile tüketimini azaltmayı planlıyoruz.”



