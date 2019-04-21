GÜLSEM ADAM - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, araştırmaların alkol ve tütündeki fiyat artışının kullanımı ciddi oranda azalttığını gösterdiğini belirterek, "Son zamanlarda tütün ve alkole yapılan vergi artışını destekliyoruz." dedi.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu'na katılan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele eden yaklaşık 100 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Kurum olarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve son zamanlarda literatüre giren teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiklerini aktaran Öztürk, toplumdaki her yaştan ve cinsiyetten insanın bağımlılık yapan maddelere karşı risk altında olduğunu dile getirdi.

Yeşilayın toplumu bilinçlendirmek ve korumak için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğine değinen Öztürk, bağımlılık yapan madde türlerine ulaşımın engellemesi gerektiğine dikkati çekti.

Madde bağımlılığında arz ve talep olmak üzere temel iki problemle mücadele ettiklerini anlatan Öztürk, toplumun bağımlılık yapan maddeye ulaşımının mutlaka engellenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: