GÜLSEM ADAM - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, araştırmaların alkol ve tütündeki fiyat artışının kullanımı ciddi oranda azalttığını gösterdiğini belirterek, "Son zamanlarda tütün ve alkole yapılan vergi artışını destekliyoruz." dedi.
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu'na katılan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele eden yaklaşık 100 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyledi.
Kurum olarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve son zamanlarda literatüre giren teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiklerini aktaran Öztürk, toplumdaki her yaştan ve cinsiyetten insanın bağımlılık yapan maddelere karşı risk altında olduğunu dile getirdi.
Yeşilayın toplumu bilinçlendirmek ve korumak için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğine değinen Öztürk, bağımlılık yapan madde türlerine ulaşımın engellemesi gerektiğine dikkati çekti.
Madde bağımlılığında arz ve talep olmak üzere temel iki problemle mücadele ettiklerini anlatan Öztürk, toplumun bağımlılık yapan maddeye ulaşımının mutlaka engellenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucuya yönelik son dönemlerde çok büyük mücadelesi ve çalışması var. Uyuşturucu maddeye yönelik çok başarılı operasyonlar yapıldı. Uyuşturucu operasyonları, direkt sahaya olumlu yansıyor. Bağımlılıkla ilgili bütün çalışmalarda öncelikle bağımlılık yapan madde, eşya veya olaya ulaşımı azaltmak gerekir. Yani uyuşturucu maddeye kolay ulaşım demek, kolay bağımlı olmak demek. Ulaşamamak veya çok zor ulaşmak ise bağımlı olmamak veya bağımlılığın azalması demek. Bu anlamda biz Yeşilay olarak yapılan operasyonları ülkemizdeki uyuşturucu maddeye ulaşımın engellenmesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz çünkü kolay ulaşabilme çok ciddi bir bağımlılık riski oluşturuyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığından koruyabilmek için mutlaka kaynakları kurutmamız gerekir."
Bağımlılıktan korunma ve bilinçlendirmeye yönelik okullarda ve ailelere eğitim verdiklerine değinen Öztürk, ebeveynlerin de uyuşturucu maddeye yönelik şüphelendikleri konularda mutlaka polise haber vermeleri gerektiği uyarısında bulundu.
- Sigarayla mücadele
Türkiye'nin sigarayla mücadelede çok önemli boyutlara ulaştığını, mesafe katettiğini vurgulayan Öztürk, "Yapılan bütün araştırmalar, alkol ve tütündeki fiyat artışının, kullanımı ciddi oranda azalttığını gösteriyor. Son zamanlarda tütün ve alkole yapılan vergi artışını destekliyoruz. Tütün ve alkol endüstrisinin bundan para kazanmasını doğru bulmuyoruz. Gerçekten insan sağlığıyla direkt ilişkili olan bir olay ve biz burada bir tarafız." diye konuştu.
Öztürk, ayrıca bağımlılık konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin risk taşıdığını kaydetti.
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