Tütün yılda dört Marmara depremi kadar zarar veriyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sigaranın Türkiye ekonomisine bir yılda yol açtığı tahribatın, dört Marmara depremine eş değer olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler tarafından 1987 yılından bu yana idrak edilen Dünya Tütüne Hayır Günü (World No Tobacco Day-WNTD) nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin her yıl salt sigaraya 22 milyar TL, sigara kaynaklı hastalıklara ise 10 milyar TL olmak üzere toplamda 32 milyar TL para harcadığına dikkat çekerek, "Bu kayıplar, ülkemizde can ve mal kaybı yönünden, her yıl, dört Gölcük/Marmara depreminin açabileceği zarara eş değerdir" dedi.

"HER 6 SANİYEDE 1 KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR"

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü (WNTD) veya Dünya Sigarasız Günü ya da Dünya Tütünsüz Günü’nün bu yılki temasının 'Tütün ve Akciğer Sağlığı' olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Oksijen yaşamımız için en önemli ihtiyaçtır ve buna asıl ihtiyaç duyan yegâne organ ise akciğerlerimizdir. Akciğerin en büyük düşmanı ise sigara. Akciğer kanseri dünyadaki en yaygın kanser türü. Akciğer kanserine neden olan en önemli risk faktörü ise sigara ve tütün ürünleri kullanımı. Gelin akciğer kanserine davetiye çıkarmayalım" diye konuştu.