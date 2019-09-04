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'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 08:41 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı  inşaatın çatısına çıkan Aysun A.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısına çıkan Aysun A. (16), cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Dinar ilçe merkezindeki Sanayi Mahallesi Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısına genç bir kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ise çatıya çıkan genç kızın tüm uyarılarına rağmen atladığını söyledi.

'TUTUNACAK DALIM YOK'

Genç kızın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D. ise polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan Aysun A.'nın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

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