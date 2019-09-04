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'Tutunacak dalım yok' diyerek inşaattan atlayan Aysun toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, çatısına çıktığı 3 katlı inşaattan, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bırakan Aysun A.'nın (16) cenazesi toprağa verildi.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, çatısına çıktığı 3 katlı inşaattan, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bırakan Aysun A.'nın (16) cenazesi toprağa verildi.

Dinar merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı inşaatın çatısına, dün saat 18.30 sıralarında genç kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız, ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cansız bedeni, morga konulurken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aysun A.'nın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D., polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan genç kızın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendisini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

Aysun A.'nın cenazesi, Dinar Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Aysun A. için Dinar Merkez Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Aysun A., Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aysun A.'nın, birkaç yıl önce babasını kaybettiği, Dinar'da annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu belirtildi.

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