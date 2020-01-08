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  4. Tutunamayanlar dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 01:45 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni absürd komedi dizisi Tutunamayanlar, 7 Ocak Salı akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Çeşmioğlu, Şinasi Yurtsever, Yeliz Kuvancı, Asuman Dabak'ın başrollerde oynadığı Tutunamayanlar dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Leyla ile Mecnun'dan sonra ekranların yeni absürd komedisi olan Tutunamayanlar seyircinin beğenisini kazandı. Peki Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in absürt komedi tarzındaki dizisi Tutunamayanlar, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciden tam not alan dizi, yayınlandığı saatlerde sosyal medyada da gündem oldu.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

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Tutunamayanlar dizisinin 14 Ocak Salı ekrana gelecek olan 2. bölüm fragmanı ise TRT tarafından henüz yayınlanmadı.

TUTUNAMAYANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Absürd komedi dizisi Tutunamayanlar ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Tutunamayanlar etiketi Twitter'da Salı akşamı en fazla konuşulan konular arasında yer aldı. İşte sosyal medyadaki Tutunamayanlar paylaşımlarından bazıları:

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TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tutunamayanlar dizisi, genel olarak İstanbul Beykoz'daki Gümüşsuyu Mahallesi'nde çekiliyor. Dizinin bazı çekimleri ise Kanlıca civarında gerçekleşiyor.

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TUTUNAMAYANLAR KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Doğu Demirkol (Tarık)

Ecem Çeşmioğlu (İrem)

Zafer Algöz (İlhan)

Yeliz Kuvancı (Ayşe)

Şinasi Yurtsever (Hicabi)

Barış Yıldız (Şair Lütfü)

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