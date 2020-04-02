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Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT'den flaş karar! Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2020 03:18 | Son Güncelleme

TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'ın 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Doğu Demirkol'un başrolde oynadığı Tutunamayanlar'ın yeni bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelmeyecek. Peki Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız ve Yeliz Kuvancı'nın başrollerde oynadığı TRT 1'in komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yeni bölümü bir hafta ertelendi.

Tutunamayanlar'ın 7 Nisan Salı ekrana gelmesi beklenen 13. yeni bölümü, Berat Kandili özel programının yayınlanacak olması sebebiyle ekranlara gelmeyecek. Tutunamayanlar yeni bölümüyle 14 Nisan Salı 20.00'de TRT 1'de ekranda olacak.

TUTUNAMAYANLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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Tutunamayanlar, tutunamayanlar framgan,

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