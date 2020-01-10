Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütünle mücadelede 2019'da toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sıkı biçimde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinden oluşan yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle rutin denetimlerin yürütüldüğünü belirtti.

"ALO 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı" ve "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden Bakanlığa iletilen şikayetlere yönelik de ihbar denetimleri yapıldığını aktaran Koca, "Geçen yıl ekiplerimiz 3 milyon 236 bini rutin, 186 bini ihbar denetimi olmak üzere toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirdi." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Ekim 2019'da başlatılan uygulama ile tüm nargile kafelerin haftada en az bir kez denetimden geçirildiğini vurgulayarak, bu kapsamda Türkiye genelinde 5 bine yakın nargile kafeye yapılan 56 bin 520 denetimde 7 bine yakın ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandığına dikkati çekti.

- Çapraz denetimler başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak itibarıyla çapraz denetimlerin de başlatıldığını bildirerek, şunları kaydetti: