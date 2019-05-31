"Tütünle mücadele mekan tanımı yeniden düzenlenmeli"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tütünle mücadelede yasak kapsamına giren mekanlara ilişkin yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Açık kapalı mekan tanımından ve uygulamasından bir an önce vazgeçmeliyiz." dedi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanoğluna zarar veren en önemli kitle imha silahlarından birinin tütün olduğunu ifade ederek, hiçbir kitle imha silahının insanoğluna tütün kadar zarar vermediğini söyledi.

Günde 300 kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Erdöl, "Her yıl adeta bir şehir yok oluyor. Birilerinin zevk alması uğruna bir başkalarının da para kazanması uğruna binlerce kişinin hayatı feda ediliyor. Dünyada insanoğluna bu kadar zarar veren başka hiçbir ürün yoktur." diye konuştu.

Prof. Dr. Erdöl, tütünle mücadelenin yeni olmadığını, Osmanlı dönemine kadar uzandığı belirterek, "Osmanlı'ya tütün 1600'lü yılların başında gelmiş ve hemen ardından mücadele başlamış. Yangınlara ve çeşitli fenalıklara sebep olduğu gösterilerek geniş çapta yasaklar getirilmiş. Bugün bile yangınların yarısı sigaraya bağlıdır." bilgisini paylaştı.