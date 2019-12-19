Tütünlü mamul tüketimi tüm dünyada azalıyor

Sigara içmeme ve tütün içeren ürünlerden uzak durma eğilimi özellikle kadınlar arasında daha yaygın.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında on yıllardır yürütülen sigarayı bırakma ve tütünlü mamullerden uzak durma kampanyalarının etkisini gösterdiğini bildirdi. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölümcül hastalıklara yol açabilen tütünlü ürünler tüketimine karşı verilen uzun soluklu mücadelede belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

Örgütün hazırladığı ilgili raporun tanıtımında konuyla ilgili önemli verileri kamuoyuna duyuran Ghebreyesus, 2000 yılında dünya çapında 15 yaş üstündeki nüfusun yaklaşık üçte birinin tütünlü ürünler tükettiğini, bu oranın 2015 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun dörtte birine gerilediğini dile getirdi. Yaklaşık bir tüketici sayısı da veren Ghebreyesus, 2000'de 1,4 milyar kişinin tütün içeren ürünler kullandığını, bu rakamın 2018'de, dünya nüfusu artmasına rağmen 1,3 milyar kişiye düştüğünü ifade etti.

Kadınlar sigaradan uzak durma konusunda çok daha başarılı