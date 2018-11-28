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Tutuşan kıyafetine kaynar su dökünce ağır yaralanan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

 SİNOP’un Erfelek ilçesinde, ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımla kıyafeti tutuşunca panikle soba üzerindeki kaynar suyu üzerine dökünce ağır yaralanan Ayşe Şimşek (73), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Esra AKSU/ERFELEK(Sinop), (DHA)- SİNOP’un Erfelek ilçesinde, ısınmak için yaktığı sobadan
çıkan kıvılcımla kıyafeti tutuşunca panikle soba üzerindeki kaynar suyu üzerine dökünce ağır yaralanan Ayşe Şimşek (73), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 17 Kasım günü, Erfelek ilçesi Balfakı köyünde meydana geldi. Böbrek rahatsızlığı olan ve diyalize giren Ayşe Şimşek, köyde oturduğu evde aniden fenalaşınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada üşüdüğü için yaktığı sobaya sırtını yaklaştırıp ısınmak isteyen Ayşe Şimşek'in kıyafeti, sobadan çıkan kıvılcımla alev aldı. Şimşek, panik içinde soba üzerindeki kaynar suyu üzerine döküp alevleri söndürmek istedi. Hem alevlerden hem de kaynar suyla yanan Şimşek'e eve gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ekipler, Şimşek'i ambulansla Sinop Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şimşek, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Ayşe Şimşek, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şimşek’in cansız bedeni, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Sinop’a gönderildi.

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