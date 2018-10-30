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Tuvalet fırçası başına saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

Tuvalet fırçası başına saplandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, banyoda fenalaşıp yere düşen kişinin başına tuvalet fırçası saplandı.

Alınan bilgiye göre, Biga'da yaşayan ve evinin banyosunda fenalaşan H.T. (32), tuvalet fırçasının üzerine düştü. Fırçanın sapı, H.T'nin sağ gözünden girip beynine ulaştı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Eray Eser, anestezi uzmanı Dr. Cenk Çetin ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonun ardından tuvalet fırçası başarılı bir şekilde çıkarıldı ancak hasta sağ gözünü kaybetti.

Hastanede tedavisi devam eden H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Opr. Dr. Kara, hastalarının talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek, "Bu genç hastamızı acilen ameliyata aldık. Gözün alt tarafından giren yabancı cismin beyine saplandığı görüldü. Cisim çıkarılarak beyin dokuları kontrol edildi, temizlendi ve beyin zarı onarıldı. Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ise operasyonun başarılı geçtiğini ancak hastanın sağ gözünü kaybettiğini belirtti.

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Çanakkale Tuvalet fırçası başına saplandı

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