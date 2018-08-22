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Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaşanan ilginç olayda iddiaya göre; Belediyeye ait bir tuvalette çalışan görevli, 75 yaşındaki 75 yaşındaki emekli kaptan Yusuf Ç.'nin üzerine çamaşır suyu döktü. Elemanın gerekçesi ise yaşlı adamın az para vermesi. Yusuf Ç. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetçi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuvalet çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Habertürk'te yer alan habere göre; 75 yaşındaki Yusuf Ç., kaptan olarak görev yaptığı Deniz Yolları'ndan emekli olduktan sonra Trabzon'a yerleşti. Yaşlı adam gününün büyük bir bölümünü Atatürk Alanı'ndaki parkta arkadaşlarıyla buluşarak geçirmeye başladı. Gün boyu parkta arkadaşlarıyla sohbet eden prostat hastası ve felçli olan Yusuf Ç., sık sık parktaki belediye tuvaletini kullandı. Her akşam eve döndüğünde aile üyeleri pantolonlarının arkasında büyük beyaz lekeler olduğunu gördü.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Pantolonundaki lekelerin çamaşır suyu olduğunu anlayan Yusuf Ç., 16 Ağustos 2018'de gittiği tuvalette çalışanı izlemeye aldı. Yusuf Ç., tuvaletten çıkarken, çalışanın arkasından pantolonuna çamaşır suyu döktüğünü görünce şok yaşadı. Yusuf Ç., çalışanı CİMER ve BİMER ile ilgili yerlere şikayet edip cezalandırılmasını istedi.

CİMER'İN YOLUNU TUTTU

Yusuf Ç., 17 Ağustos 2018'de CİMER ve BİMER'e yaptığı başvurusunda "Prostat hastası ve felçli olmam nedeniyle tuvalete her defasında para vermiyorum. 5 kez gidersem, 1 kez veriyorum. Aile üyelerim pantolonlarımın lekelendiğini söyledi. Son gittiğimde tuvalet çalışanının arkamdan çamaşır suyu attığını fark ettim. Felçli olduğum için döktüğü çamaşır suyunu hissetmiyordum" dedi. Şikayet üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tuvalet çalışanı hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

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Trabzon tuvalet çamaşır suyu

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