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Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

Antalya'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, tuvalet ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi.

Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.

Genç kız, olay yerindeki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.

Z.Y.’nin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya tecavüz cinsel istismar

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