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Tuvalet ihtiyacı için indi, bir daha haber alınamadı!

16.11.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otostopla bindiği araçtan tuvalet ihtiyacı için inen, bir daha geri dönmeyen şahıstan hala haber alınamadı. Günlerdir ortaya çıkması beklenen şahıs için AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Köpeklerden de yardım alınan aramada köy, mezra ve metruk alanlarda çalışmalar sürdürülüyor.

Tuvalet ihtiyacı için indi, bir daha haber alınamadı!

Konya’dan 13 Kasım 2021 günü otostop yaparak bindiği gübre taşıyan kamyondan, Esenli yaylasında tuvalet ihtiyacı için inen, ancak bir daha geri dönmeyen 33 yaşındaki Veli Çepiç hala bulunamadı. Araçtan 'Döneceğim' diye inen şahsın geri gelmemesi üzerine şüphelenen kamyon sürücüsünün durumu jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve çevre köylülerin yanı sıra Afyon, Denizli ve Uşak'tan AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, arama köpeklerinde yardımı ile köy, mezra ve metruk alanlar adeta karış karış taranıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren köy halkından Adem Karakuş, ‘’Antalya'dan köyümüze gübre sarmaya gelen bir kamyona binen şahıs tuvalet ihtiyacı için ayrılıyor ve kendisinden beş gündür haber alınamıyor. Şahsı aramaya AFAD ve UMKE ekipleri, Hocalar jandarma ve biz köylüler katılıyoruz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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