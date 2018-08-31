Tuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da tuvalet işleten Saadet Gönen'in (66), çantasında tülbente sarılı 2 bin lirası çalındı.
Burdur Ulu Cami yanındaki tuvaletin 12 yıldan bu yana işletmeciliğini yapan Saadet Gönen, sabah saatlerinde bir ara ayrıldığı tuvalete geri döndüğünde bozuk paraların bulunduğu tabakların yerinde olmadığını gördü. Tabakları birilerinin almış olabileceğini düşünen Gönen, çantasını kontrol ettiğinde ise 2 bin liranın sarılı olduğu tülbentinin olmadığını gördü. Soyulduğunu anlayan Saadet Gönen, durumu polise bildirdi.
Paranın 1000 lirasının Kurban Bayramında devletin emeklilere verdiği ikramiye olduğunu anlatan Gönen, "Diğer kısmı ise biriktirdiğim paraydı. Yıllardır burada tuvalet işletmeciliği yapıyorum. Hiç başıma böyle bir iş gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım" dedi.
Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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