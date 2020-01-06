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  4. Tuvalet kağıdı bitince yardımınıza bu robot koşacak!

Tuvalet kağıdı bitince yardımınıza bu robot koşacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Tuvalet kağıdı üreticisi Charmin, CES 2020'de geleceğin tuvalet teknolojilerini sergileyecek. Şirketin tanıttığı yeni bir robot tuvalet kağıdı bittiğinde yaşanabilecek kötü senaryoları engellemeye yardımcı olacak.

Tuvalet kağıdı bitince yardımınıza bu robot koşacak!

Teknolojiye ihtiyaç gün geçtikçe daha da artıyor ve robotlar, tuvaletlerimize kadar girmeye hazırlanıyor. Tuvalet kağıdı üreticisi Charmin, Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2020'de bluetooth ile telefonunuza bağlanan ve tuvalet kağıdınız bittiğinde doğrudan yenisini getirerek imdadınıza yetişen Rollbot'u tanıtacak.

AYI SURATLI ROBOT

Kolları veya elleri olmayan ayı suratlı robotun, dolaptan yeni tuvalet kağıdı rulosunu nasıl alabileceği ve ruloyu getirmek için tuvalet kapısını nasıl açabileceği bilinmiyor. Ancak Rollbot, en yeni ve en iyi ürünlerin sergilendiği CES'te görülen en ilginç robotlardan biri olacak ve hayatın acı gerçeklerinden birine akıllı bir çözüm sunacak gibi duruyor.

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BAŞKA ÜRÜNLER DE TANITILDI

Basın etkinlikleri sırasında gösterilen Rollbot'a, tuvalete giren bir önceki kişinin ardından boğulma veya soluksuz kalma riskini ölçen SmellSense adlı bir araç eşlik etti. SmellSense, havada ne kadar karbondioksit veya hidrojen sülfür olduğunu saptayarak kullanıcılara tuvalete girip girmemeleri gerektiğini söylüyor.

Her iki cihaz da Charmin'in banyo teknolojilerindeki vizyonunu tamamlayan GoLab vizyonunun bir parçası olan AR V.I.Pee'ye katıldı. Bu cihaz da kullanıcılara banyodayken katılabilecekleri etkinlikler sunan Oculus Rift S VR kulaklığı ile donatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
robot tuvalet kağıdı tuvalet

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