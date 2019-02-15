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Tuvalet kağıdında umuda yolculuk poliste son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.Mersin Limanı’ndan KKTC’deki Gazimağusa Limanı’na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi.

Tuvalet kağıdında umuda yolculuk poliste son buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.
Mersin Limanı’ndan KKTC’deki Gazimağusa Limanı’na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi. KKTC polisi, Suriyeli olduğu tespit edilen 33 kaçak göçmeni, gemiyle gelen tuvalet kağıtları yüklü bir tırın dorsesinde yakaladı. Kaçak göçmenler, tır şoförü Mustafa Günderoğlu ile birlikle gözaltına aldı.
Kaçak göçmenlerin KKTC’deki resmi işlemlerinin ardından Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Tuvalet kağıdında umuda yolculuk poliste son buldu

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