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Tuvalet kağıdını böyle kullanıyorsanız geçmiş olsun! Sağlığınız tehdit altında

20.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet olan her yerde tuvalet kağıdı da vardır. Ancak, farkında olmadığınız bir konu, tuvalet kağıdını nasıl yerleştirdiğimizdir. Tuvalet kağıdı rulosunu yerine koyarken genelde gelişigüzel şekilde yerleştiririz. Ancak, tuvalet kağıdı rulosunu yanlış yerleştirmek sağlığı tehlikeye atıyor. Nasıl mı? İşte şaşırtıcı yanıtı...

Tuvalet kağıdını böyle kullanıyorsanız geçmiş olsun! Sağlığınız tehdit altında

Tuvalet kağıdı rulosu ile ilgili bildiklerinizi unutun. Çünkü tuvalet kağıdını yerine koyduğunuz pozisyonun aslında ne kadar önemli olduğunu öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Tuvalet kağıdını koyarken, rulo ya arkasından sarkıyor ya da önünden. Başta tuvalet kağıdı rulosunun mucidi olmak üzere uzmanlar da tuvalet kağıdını yanlış yerleştirmenin bir sağlık tehdidi olduğu konusunda hemfikir.

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TUVALET KAĞIDI KULLANMANIN DOĞRU YOLU NEDİR?

Tuvalet kağıdını tutucuya yerleştirmenin aslında resmi olarak belgelenmiş bir 'doğru' yolu olduğunu belirtmekte fayda var. Görünüşe göre tuvalet kağıdı rulosunu alttan sarkacak şekilde yerleştirenler tuvalet kağıtlarını yanlış asıyorlar. Tuvalet kağıdı rulosu için 1891 yılında patent alan, tuvalet kağıdının mucidi Seth Wheeler, rulonun ucunun dışarıdan sarkması gerektiğini belirtir.

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ARTIK DAHA DERİN BİR ANLAMI VAR

Banyo Origins'in kurucu ortağı Sofia Charalambous, "Tuvalet rulosunun hangi yöne asılması gerektiği konusu, çiftler ve arkadaşlar arasında uzun yıllardır tasasız bir tartışmaydı, ancak pandemi başladığından beri artık daha derin bir anlam taşıyor" diye açıklıyor. Tabii ki artık karantinada değiliz ve durum büyük ölçüde iyileşirken, ne yazık ki COVID-19 hala var. Grip vakalarında da gözle görünen artış nedeniyle hijyen kurallarını akılda tutmakta fayda var.

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Colorado Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, banyolardaki çeşitli yüzeylerde 19 farklı bakteri türü bulunduğunu ve COVID'in yüzeylerde 72 saate kadar yaşayabildiğini ortaya çıkardı. Bir tuvalet kullanıcısının ellerinin bakteri taşıma olasılığının en yüksek olduğu an, tuvalet kağıdına uzandıkları andır.

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Tuvalet kağıdı parmaklarının üzerine asılırsa, sadece kullanacakları tuvalet kağıdına dokunacak ve daha sonra sifonu çekecektir.

TUVALET KAĞIDI ALTTAN SARKACAK ŞEKİLDE ASILIRSA...

Bununla birlikte, tuvalet kağıdı altına asılırsa, parmaklarının duvara da değme ve bu yüzden etrafa bakteri ve virüs yayma olasılığı yüksektir. Sonrasında tuvalete giren kişi yalnızca birikmiş olan bakterileri almakla kalmaz, aynı zamanda bir sonraki kullanıcının alması için daha fazlasını bırakma riskiyle karşı karşıya kalır.

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Charalambous, "Kağıt altından sarkacak şekilde tuvalet kağıdını çubuğa koyduğunuzda, kağıdı alttan almak için etrafa dokunma riskini artırıyorsunuz" diye özetliyor.

BAKTERİ VE DAMLACIKLARA TEMAS RİSKİNİ ARTIRIR

"Ayrıca normalde bu konumda duvara daha yakındır, bu da duvar yüzeyindeki bakteri ve damlacıklarla temas riskini artırır." Charalambous, COVID-19 olan ve tuvalet rulosu bitmeden tuvalete gittikten sonra tuvalete gidecek kadar talihsizseniz, virüsle temas etme şansınızı artırıyorsunuz diyor. "Ayrıca, kanatları olan tuvalet rulo çubuklarının kanatların altından değil, üstünden geçmesinin bir nedeni var" diye ekliyor. Genel olarak iyi kalmayı istemekten başka, ruloyu alt pozisyonda asmak da E-Coli ve diğer bakterilerin yayılma riskini artırabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Tuvalet kağıdı

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