Tuvalet kağıdıyla silmeyin! Mutlaka yıkayın: Bu hastalıklardan birine yakalanmanız an meselesi

Evrensel bir tuvalet kullanma kuralı olmasa da her ülkenin geleneğinden ötürü değişiklikler vardır. Tuvalet sonrası hijyen hastalıklardan korunmak için çok önemlidir. İdrar veya dışkılama sonrası el yıkamak hayati önem taşıyor. Tuvalet kağıtlarının hayatımıza girmesiyle milyonlar sıklıkla tuvalet hijyeni için tuvalet kağıdını kullanıyor. Tuvalet kâğıdı gerekli olsa da tek başına hijyen için yeterli değildir. Tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka suyla yıkamalı, tuvalet kağıdıyla kurulama yapılmalı. İşte sadece tuvalet kağıdı kullanmanın zararları...

BAKTERİLERİ YAYAR

Tuvalet kağıdıyla tekrar tekrar silmek, düzgün yapılırsa dışkının çoğunu temizler. Ancak aynı zamanda da kalıntıları yayar. Bakteriler idrar yollarına girebileceğinden bu özellikle kadınlar için tehlikelidir.

KALINTI BIRAKIR

Sadece tuvalet kağıdıyla silmek her zaman işe yaramaz. Ulaşılması zor yerlerde biriken dışkı kalıntıları iç çamaşırınızla temas ederek idrar yolu enfeksiyonuna ve tahrişe neden olabilir. Kaşıntı da cabası!

TAHRİŞ EDEBİLİR

Aşırı tuvalet kağıdı kullanımı özellikle hassas cilde sahip olanları tahriş edebilir. Düzgün temizlenme yapılmadığında ise sağlık sorunlarına neden olabilir.

DAHA AZ KİMYASAL

Bazı tuvalet kağıtları klorlu ağartıcı gibi toksik maddeler içerir ve sağlık sorunlarına neden olabilir. ıslak mendiller ise propilen glikol gibi tahriş edici maddeler içerebilir. Temizleme işleminde tuvalet kağıdı ve ıslak mendil kullanmak isteyebilirsiniz, ancak su kullanmak bu kimyasalların cildinizde gereğinden fazla kalmamasını sağlayacaktır.



