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Tuvalet kavgasında bıçaklandı, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

KONYA’da yaklaşık bir ay önce apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı iddiasıyla Aykut Keçeci ile apartmanda oturan Ali Dalkılıç arasında çıkan kavgada, Keçeci’nin yanında bulunan arkadaşı Şevki Nenğ (31) bıçakla ağır yaralandı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- KONYA’da yaklaşık bir ay önce apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı iddiasıyla Aykut Keçeci ile apartmanda oturan Ali Dalkılıç arasında çıkan kavgada, Keçeci’nin yanında bulunan arkadaşı Şevki Nenğ (31) bıçakla ağır yaralandı. Şevki Nenğ, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Ali Dalkılıç tutuklandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 21 Temmuz günü 03.50 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut Keçeci, cadde üzerindeki bir apartmanın önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaparken, apartmanda oturan Ali Dalkılıç kendisine tepki gösterdi. Keçeci ve yanındaki arkadaşı Şevki Nenğ ile Ali Dalkılıç ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ali Dalkılıç yanında getirdiği bıçakla Şevki Nenğ’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nenğ, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Şevki Nenğ, önceki gün yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Ali Dalkılıç’ı saklandığı babaannesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardında adliyeye sevk edilen Ali Dalkılıç tutuklandı. Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından, cinayet anının kaydedildiği ortaya çıktı.

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