HABER

Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

KONYA’da  apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Aykut Keçeci'nin arkadaşı Şevki Nenğ'i (31) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Ali Dalkılıç'ın yargılanmasına devam edildi. İlk kez savunma yapan Dalkılıç, daha önceki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Ben onları kaçmasın diye durdurmak istedim.

Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Aykut Keçeci'nin arkadaşı Şevki Nenğ'i (31) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Ali Dalkılıç'ın yargılanmasına devam edildi. İlk kez savunma yapan Dalkılıç, daha önceki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Ben onları kaçmasın diye durdurmak istedim. Onlar beni bıçakladı. Ben de gitsinler diye bıçağı rasgele salladım" dedi.
Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde, geçen yıl 21 Temmuz günü saat 03.50 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Dalkılıç, misafirliğe geldiği apartmanın önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yapan Aykut Keçeci'ye tepki gösterdi. Keçeci ve beraberindeki arkadaşı Şevki Nenğ ile Ali Dalkılıç ve arkadaşları arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali Dalkılıç, Şevki Nenğ’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nenğ, tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesi’nde 27 gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm çabalarına rağmen kaybetti. Ali Dalkılıç ise olaydan sonra kaçarak, gizlendiği babaannesinin evinde yakalandı. Gözaltına alınan Dalkılıç tutuklandı.
Polis tarafından incelemeye alınan olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasında, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
'BEN YATARKEN ONLAR TARTIŞIYORDU'
Ali Dalkılıç, 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında savunma yapmadı. Bugün çıktığı ikinci duruşmada ise, olayın kendisi ile alakalı olmadığını öne sürerek, ilk ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Dalkılıç, "Ben olay tarihinde, arkadaşım Selahattin Eyyübi'nin evine yatılı olarak gittim. Birlikte yemek yiyip, alkol aldık. Daha sonra yanımıza Mustafa geldi. Gece saatlerinde içeriye geçip, uzandım. Bir süre sonra seslere uyandım. Balkona çıktığımda Selahattin Eyyübi G.'nin yoldaki bazı kişilerle tartıştığını gördüm. Ben iki tarafı yatıştırmaya çalışırken, yoldaki şahıslar bize küfür etti. Selahattin Eyyübi G. bu sırada aşağıya indi. Ben de arkalarından Mustafa Ö.'yü gönderdim. Bu sırada, masadaki tabak çanaklar ile sandalyeleri oyalamak için üzerlerine attım"dedi.
'BIÇAĞI RASTGELE SALLAMIŞ'
Daha sonra kendisinin aşağıya indiğini belirten Dalkılıç, "Aşağıdaki şahıslar, Selahattin Eyyübi G. binadan çıkınca üzerine yöneldi. Ben de kendimizi korumak amaçlı evdeki halter demirini alıp aşağıya indim. Selahattin Eyyübi G., iki erkek ve bir kadınla tartışıyordu. Ben olaya karışmadım. Sonra şahıslardan biri üzerime sandalye fırlattı. Biz kavga etmeye başlayınca Mustafa Ö., ayırmaya çalıştı. Daha sonra Selahattin Eyyübi G.'nin sesisi duydum. Geri döndüğümde onu kanlar içerisinde gördüm. Onun yaralanmış olduğunu görünce elimdeki demiri onun başında bekleyen kişiye doğru attım. Demiri attığım şahıs elindeki bıçağı yere düşürdü. Sonra şahıslar bir arabaya binip kaçmaya çalıştı. Ben de onları durdurmak için peşlerinden gittim. Şahıslar arabaya binmişlerdi ve ben onları durdurmak için sürücünün olduğu camdan içeri uzanıp, kontak anahtarını almaya çalıştım. Bu sırada sürücü benim sağ koltuk altıma doğru vurdu. Ben geri çekildim ve elimdeki bıçağı, gitsinler diye, rastgele salladım. Yaralandığım için gözümü açtığımda hastanedeydim. Karşı tarafın yaralandığını hastanede öğrendim" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Selahattin Eyyübi G. hakkında ikinci kez zorla getirme müzekkeresi çıkartılmasına, diğer sanıklar Aykut Keçeci ve Dilek K. hakkında da yakalama kararı verilmesini talep eti. Duruşma, Ali Dalkılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
İzmir’de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldüİzmir’de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduArslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.