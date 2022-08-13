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Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir... Günde iki tane tüketin

13.08.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potasyum zengini olan muz, birçok sağlık faydasıyla ön plana çıkıyor. Sağlıklı beslenme uzmanlarının muzla ilgili aşk nefret ilişkisi var. Kafa karıştırıcı sonuçlara rağmen dengeli tüketildiğinde muzun faydalarının etkisini kısa sürede hissedeceksiniz. Özellikle günde iki muz yerseniz enerjinizi yükseltir, krampları önler ve demir eksikliği riskini azaltır.

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir... Günde iki tane tüketin

Muz, içeriğindeki potasyum ile ön planda olan bir meyvedir. Şeker oranı da yüksek olan muzu dengeli tüketmekte fayda var. Spor yapan biriyseniz muzun faydalarını çok kısa sürede hissedeceksiniz. İşte her gün iki muz yerseniz vücudunuza olacaklar.

ENERJİ VERİR

Muzdaki karbonhidratlar size daha fazla enerji verecektir çünkü enerji zamanla yavaş emilir. Buna karşılık, toz şekerle tatlandırılmış atıştırmalıklar size başlangıçta bir enerji patlaması verir, ancak bu enerji hızla tükenir.

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KRAMPLARI ÖNLER

Hiç gece yarısı kramp acısı ile uyandınız mı? Muz yiyerek bunun olmasını engelleyebilirsiniz. Yüksek düzeyde potasyum içerirler, bu da kaslarınızın o kadar çabuk kasılmamasını sağlar.

MİDE YANMASINI ÖNLER

Sık sık mide ekşimesi çekiyor musunuz? O zaman muz senin en iyi arkadaşın. Mide ekşimesi başlangıcında yenen bir muz, midenizdeki asidi nötralize ederek anında rahatlama sağlayacaktır.

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ANEMİYİ ÖNLER

Demir eksikliğiniz var mı? Bunu muz yiyerek çözebilirsiniz. Muz demir açısından zengindir ve kırmızı kan hücrelerinde bir artışı teşvik eder.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Tuvalete çıkmakta zorluk çekiyorsanız muz yemeyi deneyebilirsiniz. Lif açısından zengin olan muz, tuvalete çıkmanızı kolaylaştırabilir.


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muz
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