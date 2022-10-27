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Tuvalete yakın olun ve bunları asla yemeyin! İshalde dikkat edilmesi gerekenler

27.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İshal hiç eğlenceli değildir, özellikle de banyoya yakın değilseniz. İshal olduğunda akışı yavaşlatmak için ne yapabilirsiniz? Zarar veren yiyecekler var mı? Uzmanlar, beslenmenin bazen çözüm olabileceğini söylüyor ama her zaman değil. Diyare olarak da bilinen ishal, genelde kısa ömürlüdür. Dikkat edildiği taktirde birkaç gün içinde kendiliğinden geçecektir. Kronik ishal ise daha sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.

Tuvalete yakın olun ve bunları asla yemeyin! İshalde dikkat edilmesi gerekenler

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne göre, akut ishal tipik olarak sadece birkaç gün sürer. Grip, parazitler, hatta bazı antibiyotikler ve diğer ilaçlar gibi başka şeyler sizi en yakın banyoya koştursa da suçlu genellikle gıda zehirlenmesidir. Yiyecek veya suyun kontamine olduğu bir yeri ziyaret ediyorsanız, orada yaşayan insanlar etkilenmese bile yolcu ishali yaşayabilirsiniz.

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KRONİK İSHAL

Kronik ishal dört hafta veya daha uzun sürer. Crohn hastalığı, ülseratif kolit, çölyak hastalığı veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi daha ciddi bir şeyin işareti olabilir. Tedavi edilmeyen bir enfeksiyon veya parazitten de kaynaklanabilir. Kronik ishal yaşıyorsanız, sağlık uzmanınızla konuşun.

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İSHAL BELİRTİLERİ

Sulu dışkı yapmanın yanı sıra kramp, mide ağrısı veya mide bulantısı hissedebilirsiniz. Ve nedene bağlı olarak, ateşiniz çıkabilir veya sıtma olabilirsiniz.

İSHALKEN YENMEMESİ GEREKENLER

Kendinize iyi davranın ve ishal olduğunuzu anladığınız andan itibaren fasulye, çiğ sebzeler, elma, şeftali gibi yüksek lifli gıdalar yemekten kaçının. Alkol içmeyin. Kafein ve süt ürünlerine de birkaç günlüğüne ara verin. Mideniz iyileşirken kahve ve dondurmadan uzak durun.

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Yağlı veya baharatlı yiyeceklerden de uzak durun. Gazlı içecekler, şekersiz sakızlar ve sorbitol gibi yapay tatlandırıcılarla yapılan şekerlemeler, tuvalete beklenmedik bir gidişi tetikleyebilir. Diğer taraftan kaybettiğiniz sıvıları yerine koymak için bol miktarda su yudumlayın.


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