Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi olan sığınak imha edildi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ kırsalında, içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan, teröristlere ait sığınak, imha edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce yakalanan PKK'lı terörist 'Koçer Bandoz' kod adlı Yusuf Demir'in ifadesi doğrultusunda 26 Ekim günü Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık'ın ismi verilen operasyon düzenledi. Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptıkları çalışma sonucu 50 metrekare genişliğinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, mutfak, tuvalet, su toplama yeri, yatma bölümü, havalandırma ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ahşap ızgara sistemi bulunduğu belirlendi. Bol miktarda gıda ve yaşam maddesi ele geçirilen sığınak, jandarma tarafından imha edildi.

DİĞER SIĞINAKTA DA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Jandarma ekipleri 27 Ekim günü devam ettirdiği operasyonlarda da bir sığınak buldu. İçerisi naylonlarla kaplı sığınakta Bixi marka makineli tüfek, Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 5 el bombası ve silahlara ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, bu sığınak da imha edildi.

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