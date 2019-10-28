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Tuvaleti, havalandırması, yağmur suyu drenajı bulunan sığınak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

MUŞ'ta içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan sığınak ele geçirildi.

MUŞ'ta içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan sığınak ele geçirildi. Silah, mühimmat ve bol miktarda yaşam maddesi bulunan sığınaklar imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yakalanan Koçer Bandoz kod adlı Yusuf Demir isimli teriröstin ifadesi doğrultusunda 26 Ekim günü Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Serdal Uyanık'ın ismi verilen operasyon düzenledi. Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptıkları çalışma sonucu 50 metrekare genişliğinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, mutfak, tuvalet, su toplama yeri, yatma bölümü, havalandırma ve yağmur sularını boşaltacak ahşaplarla drenaj kanalı bulunduğu belirlendi. Bol miktarda gıda ve yaşam maddesi ele geçirilen sığınak jandarma tarafından imha edildi.
SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Jandarma ekipleri 27 Ekim günü devam ettirdiği operasyonlarda bir sığınak daha buldu. İçerisi naylonlarla kaplı sığınakta bir adet Bixi marka makineli tüfek, bir adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 5 adet el bombası ve silahlara ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, sığınak ihma edildi.

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