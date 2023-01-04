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Tuvaletin de 'akıllısı' çıktı! LED aydınlatması, sanal asistanı bile var... Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

04.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvaletin de akıllısı çıkınca akıllı tuvalet dönemi başladı. Amerikan bir markaya ait akıllı tuvalet ise görenleri hayrete düşürüyor. Bu yüksek teknolojili tuvaletin LED aydınlatması, hoparlörü ve sanal asistan Alexa entegrasyonu bulunuyor. Ancak bu tuvalet yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Görünüşe göre onu satın almak için binlerce doları gözden çıkarmak gerekecek.

Tuvaletin de 'akıllısı' çıktı! LED aydınlatması, sanal asistanı bile var... Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Akıllı telefon akıllı televizyon akıllı saat derken akıllı tuvalet de ortaya çıktı. Amerikan bir marka ilginç bir akıllı tuvalet ile gündeme geldi. Bu tuvaletin özellikleri bildiğimiz tuvaletlere pek benzemiyor. Söz konusu tuvalet bu yönüyle görenleri şaşırtıyor. Ancak bu akıllı tuvaletin fiyatı da oldukça şaşırtıcı bulunuyor. İşte detaylar...

LED AYDINLATMALI, HOPARLÖRLÜ AKILLI TUVALET

The Verge'ün haberine göre, ilk kez 2019'da CES'te sergilenen tuvaletin sanal asistan Alexa entegrasyonu, LED aydınlatması ve hoparlörü bulunuyor. Ayrıca, otomatik olarak açılıp kapanan bir kapağı olan tuvaletin ön ve arka yıkama özellikli bide, UV ışıkla temizleme, sıcaklık ve basınç kontrolü, otomatik yıkama, otomatik koku giderme, hava kurutucu ve ısıtmalı oturak gibi özellikleri var. Tüm bu özellikler bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor ve bir uygulama üzerinden de çeşitli özellikler yönetilebiliyor.

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İŞTE FİYAT ETİKETİ

Habere göre bu tuvalet yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor. Akıllı tuvaleti satın almak için 11.500 dolar ödemek gerekiyor.

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