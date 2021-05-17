HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tuvaletin kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

Tuvaletin kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

17.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen genç, tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Tuvaletin kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, Emir Nihat (16) adlı genç tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaleti kullanan gençler bir süre sonra çıkarken, bir kişi turnikeli kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldı.

AW321488_05

Arkadaşlarının yardımı ile polis ekipleri ve itfaiyeye haber verilerek, 2 saat süren uzun uğraşlar sonucunda Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı. Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan gencin mutluluğu gözlerine yansıdı.

AW321488_06

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Askerden gelen genç evinin önünde öldürüldüAskerden gelen genç evinin önünde öldürüldü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.