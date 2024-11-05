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  4. Tuvaletine gizli kamera koyup kadınları gizlice kaydetmiş! Materyalde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunurken şahıs 1 yıl hapis cezası aldı

Tuvaletine gizli kamera koyup kadınları gizlice kaydetmiş! Materyalde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunurken şahıs 1 yıl hapis cezası aldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.11.2024 10:14
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Gizli kamera yerleştieip kadınları defalarca kez taciz etmiş! Şahsın, İstanbul'da iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirerek kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edildi. Şikayetler üzerine hakkında açılan davada sanığın 1 yıl hapis cezası almasına karar kılındı. Ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulundu.

Tuvaletine gizli kamera koyup kadınları gizlice kaydetmiş! Materyalde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunurken şahıs 1 yıl hapis cezası aldı

İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.

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SADECE TUVALETTE DEĞİL!

İş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek kayıt aldığı belirtildi
Açıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.

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6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada sanık Mert D.'nin ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

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1 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza tuvalet gizli kamera
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