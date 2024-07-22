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  4. Tuvaletini yapmak istedi, hayatını kaybetti! Yakınları gördükleri manzara karşısında kahroldu

Tuvaletini yapmak istedi, hayatını kaybetti! Yakınları gördükleri manzara karşısında kahroldu

22.07.2024 09:57
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Sakarya'da yaşanan ve ölümle sonuçlanan olay akıllara durgunluk verdi. Tuvaletini yapmak için aracını kenara çeken Ahmet Yavuzer 7 metreden aşağı düşerek başını taşa çarptı. Yakınları Yavuzer'in cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Tuvaletini yapmak istedi, hayatını kaybetti! Yakınları gördükleri manzara karşısında kahroldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda yol kenarına tuvaletini yapmak için duran 57 yaşındaki adam, 7 metre yükseklikten dereye düşerek kafasını taşa çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

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7 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

D-020 karayolu Karadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Denizköy Mahallesi’ndeki yazlıklarından ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği esnada tuvaleti gelen 57 yaşındaki Ahmet Yavuzer, aracını yol kenarına çekti. Tuvaletini yapmak istediği esnada yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye düşen Yavuzer’den haber alamayan yakınları, bölgeye gittiğinde acı manzarayla karşılaştı.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuzer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında Yavuzer’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. Şahsın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

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Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya tuvalet kaza
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