Tuvaletini yapmak isterken 150 metreden yuvarlandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da baraj kıyısında tuvaletini yapmak isteyen Vedat S. (52), yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlandı. Ağaçlar sayesinde baraja düşmekten kurtulan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Vedat S., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Olay, dün gece Bursa-Keles karayolu Doğancı Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için Doğancı Barajı kenarına gelen Vedat S., tuvaletini yapmak için baraj gölü kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Vedat S., uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yuvarlanıp, ağaçlara çarparak göle düşmekten kurtulan Vedat S.'nin düştüğünü fark eden arkadaşları, yardıma koştu. Vedat S.'yi kendi çabalarıyla çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sedye ve halat yardımıyla Vedat S. kurtarıldı.
Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat S.'nin, vücudunda kırıkların olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
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