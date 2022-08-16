Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız... Her an daha da acı çekmenize neden olabilir! Hemoroid riskini tetikler

Son yıllarda birçok kişi tuvalete giderken yanına kitap, cep telefonu veya gazetesi ile beraber girer. Uzmanlar, uzun süren tuvalet molaları hakkında çok önemli uyarıda bulundu. Çünkü, tuvalette beş dakikadan fazla vakit geçiriyorsanız potansiyel olarak hemoroid geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir.

Yakın tarihli bir ankete göre, İngilizler haftada ortalama üç buçuk saat tuvalete harcıyorlar ve çoğu bu süreyi rahatlama ve hijyene bağlıyor. Bir sağlık uzmanını tuvalette uzun süre geçirmek rektum ve anüs içinde basınç oluşmasına neden olarak hemoroid riskini artırabileceği yönünde uyarıda bulundu.

KRONİK KABIZLIK GELİŞEBİLİR

Hemoroid, anüsünüzün içine veya çevresindeki genişlemiş kan damarlarıdır; özellikle bir kan pıhtısı eşlik ettiğinde genellikle gözle görülebilirler. Bağırsak hareketleri sırasında aşırı zorlanmanın yanı sıra kronik kabızlık ile bağlantılıdırlar.

REKTUMA ZARAR VEREBİLİR

Tuvalette çok fazla zaman geçirmek, bölgedeki kan akışını da engelleyebilir. Sağlık uzmanı Stephanie Taylor şunları söyledi: "Tuvalette oturmaktan, gazete okumaktan veya sosyal medyada gezinmekten keyif alıyor olsanız da bu rektumunuza zarar verebilir."

HEMOROİDE YOL AÇABİLİR

"Anüsünüz alt yarınızın geri kalanından farklı bir seviyedeyken oturduğunuzda, bu alt rektumunuzdaki damarlara ekstra baskı uygular, bu da sonunda rahatsız edici olabilen ve rektal kanamaya neden olan hemoroidlere yol açabilir."

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bir seferde çok uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının. Bir araştırmaya göre, bağırsağınızı boşaltmak sadece beş dakika sürmeli ve 15 dakikadan daha uzun süredir bağırsak hareketi olmadan oturuyorsanız, kabız olduğunuzdan şüphelenebilirsiniz.

SON DERECE ACI VERİCİ

Mayo Clinic şöyle açıklıyor: “Bazen hemoroidde bir pıhtı oluşabilir. Tehlikeli olmamasına rağmen, son derece acı verici olabilir. Bazı durumlarda delinmesi ve boşaltılması gerekir.”

ASLA BEKLEMEYİN

Hemoroidi önlemeye yardımcı olacak diğer önlemler arasında yüksek lifli beslenme ve daha fazla sıvı tüketmek yer alır. Sağlık uzmanları ayrıca, beklemek dışkının kurumasına ve geçmesini zorlaştırmasına neden olabileceğinden, dürtü hissettiğiniz anda tuvalete gitmenizi önerir.



