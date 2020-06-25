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  4. Tuvalette doğum yaptı, bebeğini çöpe attı! Kan donduran ifadeler

Tuvalette doğum yaptı, bebeğini çöpe attı! Kan donduran ifadeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:15 | Son Güncelleme

Antalya'da hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Tuvalette doğum yaptı, bebeğini çöpe attı! Kan donduran ifadeler

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.

Sanık H.A. savunmasında, ailesinin, hamile olduğundan haberi olmadığını, ilerleyen süreçte rahatsızlandığı için hastaneye gittiğini anlattı.

"BEBEĞİN SAĞ DOĞDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tuvalete gittiği sırada bebeğin dünyaya geldiğini ifade eden H.A, "Bebek doğduğunda sesi çıkmadığı için öldü sandım. Bebeğin sağ doğduğunu bilmiyordum, çok pişmanım." dedi.

Sanık H.A, bebeğin babası olduğunu iddia ettiği A.K'den de şikayetçi olduğunu belirtti.

16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan, iyi hal indirimi de uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'da, 14 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Antalya Atatürk Devlet Hastanesine giden 17 yaşındaki H.A'nın, hastane tuvaletinde doğum yaparak çöp kovasına attığı bebek yaşamını yitirmişti. (AA)

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