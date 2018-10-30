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Tuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T.

Tuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T. (32), evinin tuvaletinde baygınlık geçirip düştü. Yerdeki tuvalet fırçasının plastik sapı H.T.'nin sağ gözünden girip beynine saplandı. Fırça sapı, doktorların 4 saat süren operasyonuyla çıkarıldı.
Olay, geçen 20 Ekim'de Biga ilçesinde meydana geldi. Evinde tuvalete giren H.T. adlı erkek, baygınlık geçirerek tuvalet fırçasının üzerine düştü. Fırçanın sapı, H.T.'nin sağ gözünden girip, beynine saplandı. H.T., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu H.T., acil olarak ameliyata alındı. Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eray Eser, Anestezi Uzmanı Dr. Cenk Çetin ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonun ardından tuvalet fırçası başarılı bir şekilde çıkarıldı. Hastanede tedavisi devam eden H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, "Talihsiz bir kaza geçiren bu genç hastamızı acilen ameliyata aldık. Gözün alt tarafından giren yabancı cismin beyine saplandığı görüldü. Cisim çıkarılarak beyin dokuları kontrol edildi, temizlendi ve beyin zarı onarıldı. Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi” dedi.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ise, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Opr. Dr. Cengiz Kara ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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Tuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandıTuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandıTuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandı

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