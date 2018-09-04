Tuvalette kadınları gözetlerken yakalandı

Hakan AKGÜN/İLKADIM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde girdiği tuvalette eğilerek kabindeki kadınları gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan K.D. (44), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım ilçesi Anıtpark içerisindeki kadınlar tuvaletine giren R.İ. (21), birisinin kabinin altından kendisini gözeltediğini fark edince çığlık attı. Sesler üzerine yardıma koşan vatandaşlar, koşarak tuvaletten çıkan K.D.'yi yakalayıp, dövmeye başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, K.D.'yi kalabalığın elinden kurtararak gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirlği'ne götürülen, K.D.'nin 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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