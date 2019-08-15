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Tuvalette kumar oynatmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede denetim yapan polis ekipleri, tuvalet içerisindeki klozetin üzerine monte edilmiş çalışır vaziyette kumar makinesi ele geçirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan denetimde tuvaletteki klozete monte edilmiş çalışır vaziyette kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde H.D'nin işlettiği kahvehanede arama yaptı.

Aramada kahvehanenin tuvaleti içerisinde klozetin üzerine monte edilmiş çalışır vaziyette kumar makinesi ele geçirildi. Kumar makinesi içinde bulunan 399 liraya el konuldu.

İşletme sahibi H.D, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kumar operasyon polis

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