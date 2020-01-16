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  4. Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı

Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, dün saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinsiyeti kız olan, göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hastanenin tuvaletinde doğum yapan kişinin A.K. olduğu saptandı. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup, adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

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