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Tuvalette tek başına doğurdu, camdan aşağı attı! Bebek katili anneye 'iyi hal' indirimi: "Doğum anında iradesi kırıldı"

27.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek arkadaşından hamile kaldı, aylar sonra fark etti. Evindeki tuvalette sağ olarak dünyaya getirdiği bebeğini camdan aşağı atarak öldürdü... E. Ç. hakkındaki korkunç iddialar iddianamede de yer aldı. Bebeğin elinden düşmüş olabileceğini öne sürerek iddiaları reddeden E. Ç. hakkında müebbet hapis istendi. Mahkeme başkanıysa E. Ç.'nin öngöremediği doğum sonrasında yaşadığı panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığına yer vererek karara muhalefet şerhi koydu.

Tuvalette tek başına doğurdu, camdan aşağı attı! Bebek katili anneye 'iyi hal' indirimi: "Doğum anında iradesi kırıldı"

Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen E. Ç.'ye mahkeme heyeti oy çokluğuyla 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanırken mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu. Sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.

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İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya E. Ç.'nin babası ve avukatı katıldı. Ev hapsinde olan E. Ç., duruşmaya getirilmedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık E. Ç.'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanığın duruşmalar iyi halinden dolayı bu cezada indirim uyguladı ve müebbet hapis cezasına indirdi.

MAHKEME BAŞKANI KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti.

Başkan, muhalefet şerhinde sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığına yer verdi.

Sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiği kaydedildi.

Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık E. Ç.'ye geçen yıl tanıştığı erkek arkadaşından hamile kaldığı, sanığın başlangıçta hamile kaldığını fark etmediği, uzun süre salgın hastalık nedeniyle doktora gidemediği anlatıldı.

Sanığın evde gaz sancısı çektiğini düşünerek buna yönelik tedaviler uyguladığının aktarıldığı iddianamede, sonrasında ise 3 ay geçmesine rağmen adet görmediğini fark eden E. Ç.'ye hamile olduğunu anladığı bu durumu çevresinden gizlediği ifade edildi.

Büyükçekmece'deki evinde 18 Mayıs 2020'de doğum sancıları başlayan sanık E. Ç., evinin tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı iddianamede belirtilirken, sanığın evde dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmak suretiyle öldürdüğü anlatıldı.

İddianamede Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi raporuna göre bebeğin sağ olarak doğduktan sonra öldürüldüğü de kaydedildi.

Sanığın ailesinin ifadelerinde, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini sanığın hamile olduğunu bilmediklerine yer verildi.

İddianamede tanık anlatımlarının sanığı korumaya yönelik beyanlar olduğu vurgulandı.

Sanık E. Ç.'nin ifadesinde bebeği aşağı nasıl attığını hatırlamadığı, bebeğin elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddettiği belirtildi.

Sanığın "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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