Tuvalette uzun kalıyorsanız dikkat! Hemoroid bu yüzden oluyor

Yapılan araştırmalar insanların haftada ortalama yaklaşık üç buçuk saatini tuvalette geçirdiğini ortaya çıkardı. Bu süre size normal gelebilir ancak bu süre çok iyi değil! Sağlık uzmanı Stephanie Taylor, "Tuvalette oturmaktan, gazete okumaktan veya sosyal medyada gezinmekten keyif alıyor olsanız da, bu rektumunuza zarar verebilir" diye uyardı.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİR!

Uzman, tuvalette çok fazla zaman geçirmenin hemoroidlere neden olabileceğini ve rektal kanamayı tetikleyebileceğini açıkladı.

Tuvalette otururken alt rektumunuzdaki damarlara ekstra baskı uygular. Bu durumun sonucu rahatsız edici olabilen ve rektal kanamaya neden olan hemoroidlere yol açabilir.



