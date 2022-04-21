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Tuvalette uzun kalıyorsanız dikkat! Hemoroid bu yüzden oluyor

21.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvaleti kullanmak her gün birden fazla kez yapılan rutin eylemlerden biridir. Tuvaleti kullanmak yemek yemek, yürümek kadar basit bir eylem olarak görülebilir. Ancak uzmanlar günlük tuvalet alışkanlığının göründüğünden daha fazlası olduğu ve dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Basit gibi görünen bir görev, doğru yapılmadığı takdirde aslında sağlığınıza zarar verebilir. Önemli bir husus, tuvalet gezinizin uzunluğudur, çünkü bu "rektal kanamaya" yol açabilir.

Tuvalette uzun kalıyorsanız dikkat! Hemoroid bu yüzden oluyor

Yapılan araştırmalar insanların haftada ortalama yaklaşık üç buçuk saatini tuvalette geçirdiğini ortaya çıkardı. Bu süre size normal gelebilir ancak bu süre çok iyi değil! Sağlık uzmanı Stephanie Taylor, "Tuvalette oturmaktan, gazete okumaktan veya sosyal medyada gezinmekten keyif alıyor olsanız da, bu rektumunuza zarar verebilir" diye uyardı.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİR!

Uzman, tuvalette çok fazla zaman geçirmenin hemoroidlere neden olabileceğini ve rektal kanamayı tetikleyebileceğini açıkladı.

Tuvalette otururken alt rektumunuzdaki damarlara ekstra baskı uygular. Bu durumun sonucu rahatsız edici olabilen ve rektal kanamaya neden olan hemoroidlere yol açabilir.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kayısı çayı için en inatcı kabızlığı 2 günde söker sabah akşam kabızlık gecinceye kadar için gecince içmeyin cırcır olursunuz.
mumkun oldugunca alafranga degil alaturka tuvalet kullanin. Alafranga tuvalet batinin bize attigi en buyuk kaziktir resmen. Insan oturarak degil comelerek diskilamaya evrilmistir.

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