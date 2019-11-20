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Tuvali duvarlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ramazan Türker (63), cadde ve sokaklarda harabe görünüme sahip duvarları yaptığı resimlerle güzelleştiriyor.

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ramazan Türker (63), cadde ve sokaklarda harabe görünüme sahip duvarları yaptığı resimlerle güzelleştiriyor. Olumlu tepkiler aldığını söyleyen Türker, "Emekli oldum ama yaşadığım yere bir artı katmak istiyordum. Hobi olarak resme başlamıştım. Yaşadığım yere izlerimi bırakmak çok güzel. Duvarlar artık benim tuvalim oldu" dedi.
Aslen Diyarbakırlı olan ancak kendisini artık son görev yeri olan Bigadiçli olarak gördüğünü söyleyen Fen öğretmeni Ramazan Türker, yıllardır hobi amaçlı resim yaptı. Emekli olduktan sonra resme olan ilgisi artan Türker, Bigadiç’e kendisinden bir şeyler katmak istedi. Gerekli izinleri alarak projesini Bigadiç Belediyesi’ne anlattı ve izin alarak harabe bir duvarı tuval olarak kullandı. Sokağın görüntüsünün bir anda değiştiğini ve olumlu tepkiler aldığını söyleyen Türker, okullardan, kırsal mahalle muhtarlarından ve ilçe belediyesinden çok sayıda yerin boyanması için talepler geldiğini söyledi.
‘BANA BOYAMI VERSİNLER, DÜNYAYI BOYAYAYIM’
Maddi bir beklentisi olmadığını ancak Bigadiç için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Türker, “Bigadiç’i ve insanlarını seviyorum. Burası emekliler diyarı. Şirin ve güzel bir ilçe. Daha da güzelleştirmek için bir şeyler yapmak istedim. Hobi olarak yıllardır yaptığım resimlerle katkı sağlamak istedim. Bu işi çok seviyorum ve para için yapmıyorum. Sadece malzemeyi alsınlar, dünyayı boyarım. Aldığım güzel tepkilerle de bütün yorgunluğumu atıyorum ve mutlu oluyorum. Özellikle okullardan talepler yoğun olarak geliyor. Onun haricinde sokak duvarlarına, trafo binalarına, cadde ve sokaklardaki harabe ev duvarlara resimler yapıyorum” dedi.
Türker’in duvarlara çizdiği resimleri izleyen Bigadiçli vatandaşlar, harabe duvarların bir anda manzara resimleriyle bambaşka bir hal aldığını söylüyor. Türker’i resim yaparken izlemekten de büyük keyif aldıklarını söyleyen vatandaşlar, sokaklara bahar havasının geldiğini söyleyerek, emekleri için emekli öğretmen Ramazan Türker’e teşekkür ediyor.

FOTOĞRAFLI

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