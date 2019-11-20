Tuvali duvarlar

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ramazan Türker (63), cadde ve sokaklarda harabe görünüme sahip duvarları yaptığı resimlerle güzelleştiriyor. Olumlu tepkiler aldığını söyleyen Türker, "Emekli oldum ama yaşadığım yere bir artı katmak istiyordum. Hobi olarak resme başlamıştım. Yaşadığım yere izlerimi bırakmak çok güzel. Duvarlar artık benim tuvalim oldu" dedi.

Aslen Diyarbakırlı olan ancak kendisini artık son görev yeri olan Bigadiçli olarak gördüğünü söyleyen Fen öğretmeni Ramazan Türker, yıllardır hobi amaçlı resim yaptı. Emekli olduktan sonra resme olan ilgisi artan Türker, Bigadiç’e kendisinden bir şeyler katmak istedi. Gerekli izinleri alarak projesini Bigadiç Belediyesi’ne anlattı ve izin alarak harabe bir duvarı tuval olarak kullandı. Sokağın görüntüsünün bir anda değiştiğini ve olumlu tepkiler aldığını söyleyen Türker, okullardan, kırsal mahalle muhtarlarından ve ilçe belediyesinden çok sayıda yerin boyanması için talepler geldiğini söyledi.