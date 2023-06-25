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Tuvana Türkay beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Saçlarını savurup pozunu verdi

25.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı İzzet Antebi ile ilişkisi kısa süren ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın tatil paylaşımları dikkat çekiyor. Ayrılık sonrası tatilden tatile giden güzel oyuncu beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi.

Tuvana Türkay beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Saçlarını savurup pozunu verdi

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz Mart'tan beri birliktelik yaşıyordu. Ancak İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi. İş insanını aldattığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu tatilden tatile koşuyor.

Başrolünde oynadığı Kağıt Ev dizisi final yapan Tuvana Türkay tatil pozlarıyla hayranlarının ilgisini çekiyor.

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Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla yine nefes kesti. Güzel oyuncu Tuvana Türkay beyaz bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ekran Alıntısı

SPORU BIRAKMIYOR

Düzgün fiziği ile tam not alan Tuvana Türkay hayranlarını mest etmeyi başardı.

Türkay beğenilen fiziğini spora borçlu. Oyuncu "Çocukluğumdan beri spor yapıyorum ve çok seviyorum. Kendimi güçlü hissettiriyor. Karar mekanizmamı bile güçlendiriyor" demişti.


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