Tuvana Türkay beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Saçlarını savurup pozunu verdi

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz Mart'tan beri birliktelik yaşıyordu. Ancak İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi. İş insanını aldattığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu tatilden tatile koşuyor.

Başrolünde oynadığı Kağıt Ev dizisi final yapan Tuvana Türkay tatil pozlarıyla hayranlarının ilgisini çekiyor.

Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla yine nefes kesti. Güzel oyuncu Tuvana Türkay beyaz bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SPORU BIRAKMIYOR

Düzgün fiziği ile tam not alan Tuvana Türkay hayranlarını mest etmeyi başardı.

Türkay beğenilen fiziğini spora borçlu. Oyuncu "Çocukluğumdan beri spor yapıyorum ve çok seviyorum. Kendimi güçlü hissettiriyor. Karar mekanizmamı bile güçlendiriyor" demişti.



