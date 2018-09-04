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Tuvana Türkay'dan Alper Potuk açıklaması! Barıştılar mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 20:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile barıştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Tuvana Türkay'dan Alper Potuk açıklaması! Barıştılar mı?

Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı.

Nisan ayından beri ayrı kalan ikilinin yeniden barıştığı, geçen hafta Ataşehir'de bir kebapçıda baş başa romantik akşam yemeği yediği iddia edildi.

''BARIŞMA YOK''
Habertürk'e konuşan Tuvana Türkay "Barışma yok. Daha fazla bir şeyler söylemek, gündemi işim dışındaki konularla meşgul etmek istemiyorum. Kör-sağır taklidi yapıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Alper Potuk

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