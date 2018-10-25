Tuvana Türkay'dan dudak dudağa açıklaması

Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Türkay, Instagram hikayesinde paylaştığı bir videoda, bir kadınla dudak dudağa öpüştü. 28 yaşındaki oyuncu "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla paylaştığı videoda, İngilizce 'Bu ilk kez değil' etiketini kullandı.

Tuvana Türkay'ın bir takipçisi paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Arkadaşlar gençlere böyle örnek olmayın" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar yazıklar olsun" dedi.

'KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM'

Hatta hakkında bir kadınla dudak dudağa haberleri yapılan 28 yaşındaki oyuncu konuya yeni paylaşımla açıklık getirdi.

Türkay Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımın altına "Annemin dudağını da öperim ayaklarını da. Kimseye soracak değilim. bütün annelerin ellerinden ve gözlerinden öperim .. Allah , annesi olmayan herkese güç ve sabır versin" notu düştü.

