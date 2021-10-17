Tuvana Türkay'dan tekne paylaşımı

Son olarak Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte 'Kağıt Ev'de başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide 'Azra' karakterini canlandırmıştı.

Tuvana Türkay dizinin final yapmasıyla birlikte yaz ayının ilk günlerinde kendisini tatile atmış ve bikinili karelerini sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Yaz tatilinin ardından aranjör Ozan Çolakoğlu ile stüdyoya giren Tuvana Türkay, son olarak “Ah Aşk” isimli şarkısını dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunmuştu.

Sosyal medya sayfasından sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Türkay, son olarak teknede olduğu anları sevenlerinin beğenisine sundu.

