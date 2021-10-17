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Tuvana Türkay'dan tekne paylaşımı

17.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuvana Türkay şimdi ise teknede verdiği pozla adından söz ettirdi.

Tuvana Türkay'dan tekne paylaşımı

Son olarak Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte 'Kağıt Ev'de başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide 'Azra' karakterini canlandırmıştı.

Tuvana Türkay dizinin final yapmasıyla birlikte yaz ayının ilk günlerinde kendisini tatile atmış ve bikinili karelerini sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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Yaz tatilinin ardından aranjör Ozan Çolakoğlu ile stüdyoya giren Tuvana Türkay, son olarak “Ah Aşk” isimli şarkısını dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunmuştu.

Sosyal medya sayfasından sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Türkay, son olarak teknede olduğu anları sevenlerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay
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