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Tuvana Türkay evinin zilini söktürdü

08.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dergiye röportaj veren Tuvana Türkay, oyunculuğu, hayata bakışı ve yaşam tarzı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tuvana Türkay evinin zilini söktürdü

Tuvana Türkay, bir derginin temmuz sayısının konuğu oldu. Futbolcu Alper Potuk ile ilişkisini bitirdikten sonra geçen yıl ismi iş insanı Erdem Özün ile anılan Türkay, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"MÜZİK BANA İYİ GELİYOR"

Rol aldığı dizilerde şarkılar söyleyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, "Müzik benim kendimi rehabilite edebildiğim, elimdeki en önemli değerlerden biri. Şarkı söylemeyi ve beste yapmayı çok seviyorum. Beni mutlu etmeye devam ettiği sürece de elbette üretmeye devam edeceğim" dedi.

"O DUYGUYU UNUTTUM"

Aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusuna Türkay, "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz. Çok uzun zamandır bu duyguyu unuttum. Ben hiç aşık oldum mu bunu bilmiyorum. Aşkın içinde hala derin anlamlar arıyorum ve karşılığını bulamıyorum. Ama sevince, benim bile kendime inanamadığım bir fedakarlığa ve şefkate bürünüyorum. Gözlerimden ateş çıkıyor sanki. Sevmek her olmazı mümkün kılıyor." diye konuştu.

Zamansız uyandırılmaya asla tahammül edemediğini söyleyen Türkay, "Sırf bu sebeple evimin zili dahi yoktur, söktürdüm" dedi.


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Tuvana Türkay
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