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  4. Tuvana Turkay iddialı tarzıyla beğeni topladı! Sütyen detayı

Tuvana Turkay iddialı tarzıyla beğeni topladı! Sütyen detayı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 11:23
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"Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi ortaya çıkarın mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" diyen Tuvana Türkay sık sık eski haliyle dikkat çekiyor. Pozlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncunun siyah elbisesindeki sütyen detayı gözlerden kaçmadı.

Tuvana Turkay iddialı tarzıyla beğeni topladı! Sütyen detayı

Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oluyordu. Konu hakkındaki sorular üzerine gerilen oyuncu, "Herkes ne istiyorsa onu yaptırmakta özgürdür, buna kişi karar verir. Çok gereksiz şeyler, yani hiç o noktalarda değilim” demişti.

Daha önce de "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi ortaya çıkarın mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" diyen ünlü oyuncu sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Teşkilat dizisinde Kate karakterine hayat veren Tuvana Türkay son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

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Tamamen siyah elbisenin taşlı sütyen kısmı ise gözlerden kaçacak gibi değildi. Türkay'ın pozlarına hayranlarından "Tek kelimeyle en iyisi", "Güzellik" yorumları yağdı.

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Oyuncu bir süre önce "Kariyerinizdeki dönüm noktanız hangi projeyle oldu?” sorusuna, “İşlerimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Disiplinli, azimli ve titiz biriyim. Kariyerimde, içinde yer aldığım tüm işlerimi de aynı gayretle yaptığıma inanıyorum. O sebeple kendimi tek bir iş veya tek bir dönemim ile bir paragraf içine sıkıştıramıyorum. Bir dönüm noktam yok” demişti.

Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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