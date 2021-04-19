Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay kimdir?

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliniyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay İstanbul Güneş Koleji'nden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.
Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.
9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.
Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.
Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.
27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.
2021 - Kağıt Ev
2020 - Ağır Romantik
2019 - Yasak Elma
2017 - Kızlarım İçin
2017 - Bir Nefes Yeter
2017 - Olanlar Oldu
2017 - Deli Gönül
2016 - Sen Sağ Ben Selamet
2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı
2016 - Oyunbozan
2015 - Bizans Oyunları
2015 - Güvercin Uçuverdi
2015 - En Güzeli
2014 - Kara Para Aşk
2013 - Eksik Sayfalar
2012 - Esir Sultan
2010 - Yer Gök Aşk
2010 - Nakş-ı Dil Sultan
2009 - Ayrılık
2007 - Cumhur Cemaat