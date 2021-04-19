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Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay kimdir?

19.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncuyla ilgili, Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranırken hayatına dair merak edilen sorular da artış gösterdi. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Türkay Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminde Ayçörek karakteriyle çok sevilmişti. Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir.

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay kimdir?

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliniyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay İstanbul Güneş Koleji'nden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

TUVANA TÜRKAY FİLMOGRAFİ

2021 - Kağıt Ev

2020 - Ağır Romantik

2019 - Yasak Elma

2017 - Kızlarım İçin

2017 - Bir Nefes Yeter

2017 - Olanlar Oldu

2017 - Deli Gönül

2016 - Sen Sağ Ben Selamet

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı

2016 - Oyunbozan

2015 - Bizans Oyunları

2015 - Güvercin Uçuverdi

2015 - En Güzeli

2014 - Kara Para Aşk

2013 - Eksik Sayfalar

2012 - Esir Sultan

2010 - Yer Gök Aşk

2010 - Nakş-ı Dil Sultan

2009 - Ayrılık

2007 - Cumhur Cemaat

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Star TV Tuvana Türkay

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