Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Kağıt Ev’in Azra karakterini canlandıran Tuvana Türkay kimdir?

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncunun Azra karakterini canlandıracağı biliniyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla oldukça sevilen Tuvana Türkay İstanbul Güneş Koleji'nden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.