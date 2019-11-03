HABER

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

38.

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Fuar alanının bulunduğu bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçidinde de yoğunluk yaşanırken, o anlar havadan görüntülendi.
Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, öğle saatlerinde Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ne düzenlenen kitap fuarına akın etti. Vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Araç yoğunluğunun yanı sıra, fuar merkezinin önünde bulunan metrobüs üst geçitte de yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruğu ve metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Öte yandan, yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar 2-10 Kasım 2019 arasında açık kalacak.

TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

PARTNERYarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...Yarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...
Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirildiEvinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirildi
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldıÇanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlendiği iddia edilen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da çok sayıda kişi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı

İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail'den skandal gözaltı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.